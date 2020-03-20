с чего всё началось

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

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