Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЧисло заболевших коронавирусом в США превысило 1 миллион

Число заболевших в США новым коронавирусом 28 апреля превысило 1 млн, удвоившись за 18 дней и составив треть всех инфекций в мире, согласно данным Reuters. Более 56 500 американцев умерли от заразной респираторной болезни COVID-19, вызванной вирусом, в среднем около 2000 в день в этом месяце.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Число случаев коронавируса в США превысило миллион

РИА Новостивчера в 13:55

Число заболевших COVID-19 в США за время пандемии превысило 1 млн

Интерфакс27 апреля в 15:26

В США число больных коронавирусом превысило 1 млн

Московский Комсомолецвчера в 14:00

В США снизился суточный прирост числа заболевших COVID-19

REGNUMвчера в 08:46

Число заболевших COVID-19 в США превысило миллион

Телеканал 360°27 апреля в 18:37

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 1 миллион

БИЗНЕС Online27 апреля в 16:24

В США число зараженных коронавирусом превысило миллион человек

ИА Красная Веснавчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников

7Дней.ру вчера в 17:03
Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
187
Общество

Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru вчера в 12:06
30
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей.
РИА Новости 00:52
683
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
430
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:50
120
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
2,6K
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости вчера в 03:36
21
Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
427
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
68
Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
1,2K
Политика

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА вчера в 10:46
Политика

Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
414
Общество

Власти Москвы приостановили организацию детского отдыха до конца июля

Организация отдыха для детей приостановлена до 31 июля 2020 года. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 13:11
4
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
20
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
57
Здоровье

На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 26 апреля в 02:17
24
Общество

Заслуженный врач России назвал сроки появления вакцины от коронавируса

Круглый напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин принял закон, который фактически позволяет в экстренных случаях использовать упрощенный порядок регистрации медицинских препаратов.
MOS.news 00:13
Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
13
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
384
Политика

В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию

Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад вчера в 12:01
1
Общество

Следом за президентом перед астраханцами выступил губернатор

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил с обращением после видеоконференции президента Владимира Путина, состоявшейся 28 апреля.
Астраханские новости 00:48
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
541
Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
600
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны

В 2014 году, во время учебы в Оксфорде, у Уотсон был роман с регбистом из университетской команды Мэттом Дженни, в 2016-17-м – с программистом из Силиконовой долины Уильямом Найтом, затем Эмма сделала исключение для актера Корда Оверстрита (они встречались в 2017 году), в 2018-м общалась с нью-йоркским бизнесменом Бренданом Уоллесом.
ИА InterMedia 27 апреля в 14:50
2
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
9
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру вчера в 11:43
421
Экономика

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».
Известия вчера в 16:09
42
Главное