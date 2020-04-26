с чего всё началось

В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в США заразились 1 002 498 человек, из них выздоровели 112 тысяч, больше 57 тысяч человек умерли.

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 209

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,6K

Общество Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 30

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 2,4K

Экономика Глава «Русала»: предложение алюминия из-за пандемии может упасть на 30% Предложение алюминия на глобальном рынке в результате пандемии коронавируса может быть сокращено почти на 30%, заявил генеральный директор компании «Русал» Евгений Никитин 28 апреля в интервью ТАСС.

Авто Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил. 2

Общество В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России. 19

Футбол В РФС назвали единственный реалистичный вариант возобновления РПЛ Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что чемпионат России может быть возобновлён 28 июня.

Гаджеты Ждать год после Redmi Note 9 не придётся. Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro уже готовы к релизу По данным источника, Redmi Note 10 с модельным номером M2004J7AC базируется на однокристальной системе MediaTek Dimensity 800, а Redmi Note 10 Pro с маркировкой M2004J7BC — на SoC Dimensity 800+.

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 57

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 388

Игры Cyberpunk 2077: представлена банда «Валентинос», руководствующаяся строгим моральным кодексом CD Projekt RED продолжает знакомить публику с разнообразными бандами и организациями на территории Найт-Сити — города, в котором разворачиваются события Cyberpunk 2077.

Общество В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов. 23

Экономика Новосибирские потребители пошли за рассрочкой к поставщикам ресурсов По итогам первого квартала СГК уже ощутила спад поступлений новосибирских потребителей — почти на 377 млн рублей (-2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 3