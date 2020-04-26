Коронавирус

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в США заразились 1 002 498 человек, из них выздоровели 112 тысяч, больше 57 тысяч человек умерли.
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с чего всё началось
В США зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом: к 28 апреля по всей стране инфицированы 1 002 498 человек, данные опубликованы
 университетом Джона Хопкинса.
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