Коронавирус
Телеканал RTVIВ США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в США заразились 1 002 498 человек, из них выздоровели 112 тысяч, больше 57 тысяч человек умерли.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
В США зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом: к 28 апреля по всей стране инфицированы 1 002 498 человек, данные опубликованы университетом Джона Хопкинса.Полит.ру14:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллионов человек
Комсомольская правда26 апреля в 13:17
Данные по коронавирусу на 27 апреля: число инфицированных в США близится к 1 миллиону
Sputnik Южная Осетиявчера в 02:28
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
В МВД предложили открыть сотрудникам доступ к банковской тайне
ЦБ обнаружил нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело против акционеров было возбуждено лишь два года спустя.
РЕН ТВ 19:12
Футбол
Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине
Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV 04:13
Происшествия
Россияне избили поджигавших лес чиновников
Lenta.ru 23:22
Общество
Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX
Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
ИА Красная Весна 16:56
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Авто
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross
Волжский автозавод объявил о старте продаж новой Lada Xray Cross Instinct.
Дни24 13:19
Экономика
Глава «Русала»: предложение алюминия из-за пандемии может упасть на 30%
Предложение алюминия на глобальном рынке в результате пандемии коронавируса может быть сокращено почти на 30%, заявил генеральный директор компании «Русал» Евгений Никитин 28 апреля в интервью ТАСС.
ИА Красная Весна 15:18
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Авто
Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом
В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 17:10
Общество
В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
Происшествия
СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде
Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
Футбол
В РФС назвали единственный реалистичный вариант возобновления РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что чемпионат России может быть возобновлён 28 июня.
Metaratings 11:15
Гаджеты
Ждать год после Redmi Note 9 не придётся. Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro уже готовы к релизу
По данным источника, Redmi Note 10 с модельным номером M2004J7AC базируется на однокристальной системе MediaTek Dimensity 800, а Redmi Note 10 Pro с маркировкой M2004J7BC — на SoC Dimensity 800+.
iXBT.com 22:36
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета вчера в 05:52
Игры
Cyberpunk 2077: представлена банда «Валентинос», руководствующаяся строгим моральным кодексом
CD Projekt RED продолжает знакомить публику с разнообразными бандами и организациями на территории Найт-Сити — города, в котором разворачиваются события Cyberpunk 2077.
3DNews 12:23
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru вчера в 07:54
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России
Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
Life.ru 22:06
Здоровье
В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
Космос
Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры
МонаВиста вчера в 13:43
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Здоровье
Вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова выявили в Башкирии
Центральная районная больница города Белебея в Башкирии стала второй РКБ имени Куватова, где наблюдается вспышка коронавируса.
Уфа1.ру 06:45
Экономика
Новосибирские потребители пошли за рассрочкой к поставщикам ресурсов
По итогам первого квартала СГК уже ощутила спад поступлений новосибирских потребителей — почти на 377 млн рублей (-2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Infopro54 21:47
Футбол
Мбаппе назвал свой лучший гол за карьеру
Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, какой гол он считает лучшим за свою карьеру.
Матч ТВ 18:08