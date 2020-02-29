Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.
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В США умер первый человек от коронавируса

Газета.Ru13:32

В штате Вашингтон объявлено ЧП из-за случая смерти от коронавируса

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В США первый человек умер из-за заражения новым коронавирусом

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В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Коммерсантъ13:38

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РИА Новости22:15

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

РБК13:24

В США первый человек умер из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:22
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В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании

Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.
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СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве

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Финансы

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Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Авто

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В рамках аналитических исследований стало известно о том, что вспышка коронавируса, зафиксированная в Китае, существенно сказалась на автомобилестроении Великобритании.
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Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
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К Intel 2014 года приблизились по производительности «Эльбрусы»

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После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 27 февраля в 15:00
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Австралии

Ранним утром воскресенья в больнице города Перт скончался первый заразившийся коронавирусом пациент.
МИР 24 22:13
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщает издание Politico.
RT на русском 21:18
Хоккей

«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ

Газета.Ru 21:48
Армия и оружие

МИД Турции: ВКС России не участвуют в ударах по турецким военным

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Красная весна 12:10
Армия и оружие

Новые американские ракеты испытали на российских танках

Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:24
Общество

В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
ТАСС 20:25
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены

"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 03:18
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
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Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
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Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
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Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
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Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для страны

Начало войны Турции с Сирией на фоне эскалации ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).
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УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

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Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon.
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В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
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Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море, передает Интерфакс.
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