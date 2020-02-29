Общество
КоммерсантъВ США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.
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Финансы
В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании
Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.
Происшествия
СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве
28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Авто
Коронавирус уже влияет на автомобилестроение Великобритании
В рамках аналитических исследований стало известно о том, что вспышка коронавируса, зафиксированная в Китае, существенно сказалась на автомобилестроении Великобритании.
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Австралии
Ранним утром воскресенья в больнице города Перт скончался первый заразившийся коронавирусом пациент.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщает издание Politico.
Хоккей
«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ
Армия и оружие
МИД Турции: ВКС России не участвуют в ударах по турецким военным
Российские Военно-космические силы (ВКС) по прежнему поддерживают правительственные войска Сирии, но в ударах по турецким военным в Идлибе они не участвуют, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 29 февраля, сообщает агентство Анадолу.
Армия и оружие
Новые американские ракеты испытали на российских танках
Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены
"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Политика
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для страны
Начало войны Турции с Сирией на фоне эскалации ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).
Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе
Политика
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.
Общество
Гороскоп на март 2020: кому повезет этой весной
Гороскоп на март 2020 порадует многих, и 8 марта не станет исключением.
Авто
Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам
Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon.
Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
Армия и оружие
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море, передает Интерфакс.