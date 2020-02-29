Общество

Красная веснаКрасная веснаВ США произошла первая смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США в штате Вашингтон, 29 февраля передает Bloomberg. Заболевший скончался в округе Кинг. Управление по санитарному надзору США за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило об ускорении лабораторных исследований на вирус.
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В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:38

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

Интерфаксвчера в 14:12

В США - первый умерший от коронавируса, в Италии - уже больше тысячи заболевших

Фонтанка.Рувчера в 13:48

В США первый человек умер из-за заражения новым коронавирусом

ТАССвчера в 13:45

В США зафиксировали еще семь возможных случаев заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:09

В США умер первый человек от коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:32

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

РБКвчера в 13:24
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Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости вчера в 12:32
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
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Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев

Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев.
РБК вчера в 18:40
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Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Происшествия

Ребенка и двух взрослых сбили на улице Неделина в Липецке

По предварительным данным, молодой водитель на «Рено Логан» не справился с управлением сбил женщину, мужчину и 13-летнюю девочку.
Kursk.com вчера в 06:40
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
Известия вчера в 15:08
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Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
Красная весна вчера в 11:25
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 28 февраля в 03:59
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Общество

25 российских независимых СМИ объединились в «Синдикат-100»

Инициатива принадлежит "Новой газете". Главная цель объединения - независимое освещение проблем страны.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Наука

Продемонстрирована роль поперечного свода стопы

Naked Science 27 февраля в 03:13
Экономика

Правительство России реанимирует угольные шахты в Ростовской области

161.ru 27 февраля в 06:05
Армия и оружие

Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию

Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Взгляд.ру вчера в 23:18
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Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
BFM.ru вчера в 03:25
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Космос

Ученые обнаружили в небе Марса странное свечение

Американские ученые, информировавшие недавно о сейсмической активности на Красной планете, рассказали о появлении странного свечения в небе над ней.
Территория новостей 27 февраля в 01:47
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 28 февраля в 06:23
Хоккей

«Нью-Джерси» проиграл аутсайдеру лиги, Гусев набрал одно очко

Матч ТВ вчера в 18:52
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
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В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:12
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Текст и мелодия песни обрабатываются в разных полушариях мозга

Исследователи из университета Макгилла под руководством ученого Филиппа Албоя смогли установить, что мозг человека задействует разные полушария для обработки речи и музыки.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 12:54
Шоу-бизнес

Тарзан намекнул на развод с Королёвой

Сергей Глушко, известный как Тарзан, нашёл повод заговорить о разводе.
News.ru вчера в 17:53
Футбол

Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru вчера в 13:39
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В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском вчера в 14:55
Общество

В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
ТАСС вчера в 20:25
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
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Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение

Российская газета 27 февраля в 05:26
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