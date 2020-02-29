Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США в штате Вашингтон, 29 февраля передает Bloomberg. Заболевший скончался в округе Кинг. Управление по санитарному надзору США за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило об ускорении лабораторных исследований на вирус.

В США произошла первая смерть от коронавируса

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