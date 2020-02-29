Общество
Красная веснаВ США произошла первая смерть от коронавируса
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США в штате Вашингтон, 29 февраля передает Bloomberg. Заболевший скончался в округе Кинг. Управление по санитарному надзору США за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило об ускорении лабораторных исследований на вирус.
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В США - первый умерший от коронавируса, в Италии - уже больше тысячи заболевших
Фонтанка.Рувчера в 13:48
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Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
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Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
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Американские ученые, информировавшие недавно о сейсмической активности на Красной планете, рассказали о появлении странного свечения в небе над ней.
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