Общество
РБКВ США зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают ABC News и The Daily Beast.
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с чего всё началось
"Департамент здравоохранения штата Вашингтон подтверждает, что первая в США смерть от COVID-19 произошла на территории штата", - сообщается в Twitter департамента.РИА Новости13:10
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