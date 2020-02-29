Общество

РБКРБКВ США зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают ABC News и The Daily Beast.
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"Департамент здравоохранения штата Вашингтон подтверждает, что первая в США смерть от COVID-19 произошла на территории штата", - сообщается в Twitter департамента
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