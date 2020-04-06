Коронавирус
ИнтерфаксВ США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра
Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Как сообщает Общество по охране дикой природы (WCS), у четырехлетней тигрицы Нади, обитающей в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, был выявлен коронавирус.Московский Комсомолец18:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Гаджеты
Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня
Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Игры
Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков
Анкара, 5 апреля 2020, 16:30 — REGNUM Mount & Blade II: Bannerlord установила новый рекорд по количеству игроков.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Кино
Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Музыка
Чешский музыкальный фестиваль «Пражская весна» пройдет в онлайне
Напомним, международный фестиваль академической музыки «Пражская весна» проходит в Праге с 1946 года.
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области
Энергетика
Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться
На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Общество
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вирусологи считают, россияне недостаточно информированы о COVID-19, и оценивают уровень осведомленности лишь в 8%.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Политика
Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков
"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Армия и оружие
Пентагон решил послать более 1000 военных медиков в Нью-Йорк
Планы по отправке 1100 медработников Пентагона в Нью-Йорк для помощи в борьбе против вспышки коронавирусной пневмонии, озвучил министр обороны США Марк Эспер 5 апреля в эфире телекомпании CNN.
Здоровье
Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Происшествия
В Приморье пассажира рейса из Токио принудительно направили в больницу
Житель Приморья с повышенной температурой, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и отправили в инфекционную больницу, сообщает УТ МВД по ДФО.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Хоккей
Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов
Интервью Алексея Анисимова о прошедшем сезоне КХЛ и развитии судейства Сколько зарабатывают судьи КХЛ и почему им запретили соцсети.
Здоровье
Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу
В настоящий момент омский региональный фонд поддержки предпринимательства запустил "горячую" линию.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию российской экономики
Эксперты говорят, что избежать скачка бедности и безработицы при любом сценарии будет сложно.
Авто
Появились первые живые фото Lada Largus FL
В Сети показали первые фотографии интерьера нового LADA Largus FL.
Общество
Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа
Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что российские власти не собираются прекращать вывоз соотечественников из-за границы, а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину.
Авто
Tesla выпустила рекордное количество электромобилей
В первом квартале 2020 года компания Илона Маска выпустила 102,6 тыс. авто, из которых 88,4 были реализованы.
Шоу-бизнес
Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании.
Спорт
Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США
Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.