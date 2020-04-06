Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
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Как сообщает
 Общество по охране дикой природы (WCS), у четырехлетней тигрицы Нади, обитающей в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, был выявлен коронавирус.
Московский Комсомолецвчера в 18:17

Подробнее о событии

В США выявили первый в мире случай заражения тигра коронавирусом

ТАССвчера в 20:46

Тигрица в зоопарке Нью-Йорка заразилась COVID-19

Известиявчера в 19:56

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Интерфаксвчера в 19:39

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

РБКвчера в 18:53

Тигрица заразилась коронавирусом в зоопарке Нью-Йорка

Газета.Ruвчера в 18:18

В нью-йоркском зоопарке коронавирусом заразили тигрицу

Московский Комсомолецвчера в 18:17

Тигрица в зоопарке в Нью-Йорке заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:56
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Здоровье

Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне

Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Екатеринбург Онлайн 04 апреля в 23:00
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Экономика

В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд

Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
РБК Уфа вчера в 01:50
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Армия и оружие

Летчик рассказал о «потеющих ладонях» при дозаправке Су-34

Lenta.ru вчера в 23:55
Общество

Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Названы три дополнительных симптома коронавируса

Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
ToDay News Ufa вчера в 14:07
Общество

Ещё у девяти жителей Иркутской области может быть коронавирус

У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
АиФ Иркутск вчера в 21:55
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета вчера в 15:54
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 04:55
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Metaratings вчера в 14:27
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Осипов призвал ослабить меры изоляции в районах Забайкалья, где нет опасности распространения коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ослабить меры изоляции в тех районах края, где нет угрозы распространения коронавруса.
ZAB.RU вчера в 22:41
Общество

Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.
АМИТЕЛ вчера в 11:53
Армия и оружие

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru вчера в 19:36
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС вчера в 15:06
Происшествия

Усольчанку оштрафуют за фейк о враче с коронавирусом

Полицейские установили личность автора ложного сообщения в соцсетях о враче, заразившемся коронавирусом, сообщает 6 апреля 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:10
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Авто

В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Новые автомобили вчера в 13:00
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва 04 апреля в 20:11
Общество

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК вчера в 08:07
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM вчера в 04:01
Происшествия

Буйного жителя Благовещенска с COVID-19 госпитализировали с полицией

В Благовещенске сотрудники полиции доставили в больницу человека, зараженного коронавирусом.
РЕН ТВ 00:19
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Здоровье

Российский вирусолог сообщил, для кого коронавирус наиболее опасен

Москва, 6 апреля 2020, 07:05 — REGNUM Коронавирус может представлять наибольшую опасность для беременных, сообщил 5 апреля главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 00:05
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Общество

На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус

Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:23
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
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