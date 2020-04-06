Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
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 Общество по охране дикой природы (WCS), у четырехлетней тигрицы Нади, обитающей в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, был выявлен коронавирус.
Московский Комсомолец18:17

Подробнее о событии

В США выявили первый в мире случай заражения тигра коронавирусом

ТАСС20:46

Тигрица заразилась коронавирусом в зоопарке Нью-Йорка

Газета.Ru18:18

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Интерфакс19:39

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

РБК18:53

Тигрица в зоопарке Нью-Йорка заразилась COVID-19

Известия19:56

В нью-йоркском зоопарке коронавирусом заразили тигрицу

Московский Комсомолец18:17

Тигрица в зоопарке в Нью-Йорке заразилась коронавирусом

РИА Новости17:56
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Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Общество

Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство

Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.
Чемпионат 15:40
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 02 апреля в 21:25
Общество

Канун Благовещения: что запрещено делать 6 апреля

6 апреля православная церковь отмечет канун Благовещения.
Московский Комсомолец 22:22
Общество

В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
ZAB.RU 06:17
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Metaratings 14:27
Кино

HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Pravda.Ru 03 апреля в 16:55
Космос

Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

КиноПоиск 03 апреля в 05:10
Происшествия

Мужчина набросился с лопатой на машины на центральной улице Кемерова

Газета Кемерова 04:09
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Здоровье

Самоизоляция из-за коронавируса может быть опасной для пожилых людей

Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал РИА Новости, что стресс и переедание во время карантина может вызвать обострение хронических болезней у пожилых людей.
Политика Сегодня 02:29
Общество

Хабаровский губернатор просит открыть небо для вывоза из Кореи россиян

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил руководству рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете письмо с просьбой открыть небо для вывоза из транзитной зоны в Южной Корее 128 жителей Дальнего Востока.
Московский Комсомолец 17:06
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК 16:12
Экономика

В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег

В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег Компании, занимающиеся вывозов отходов, предупреждают, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле.
Коммерсантъ 18:38
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Здоровье

Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне

Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:00
Армия и оружие

Что в США говорят о российских военных планах на космос

По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News.
Газета.Ru 03 апреля в 13:36
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК 21:16
Авто

Renault поддержит дилерскую сеть в России

Автостат вчера в 03:16
Происшествия

В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:42
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
Здоровье

Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Время Н 17:09
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Армия и оружие

Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером

Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
REGNUM 15:36
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