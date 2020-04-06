Коронавирус
ИнтерфаксВ США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра
Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает Общество по охране дикой природы (WCS), у четырехлетней тигрицы Нади, обитающей в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, был выявлен коронавирус.Московский Комсомолец18:17
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Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство
Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Общество
Канун Благовещения: что запрещено делать 6 апреля
6 апреля православная церковь отмечет канун Благовещения.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Кино
HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам
HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Космос
Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки
Происшествия
Мужчина набросился с лопатой на машины на центральной улице Кемерова
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Здоровье
Самоизоляция из-за коронавируса может быть опасной для пожилых людей
Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал РИА Новости, что стресс и переедание во время карантина может вызвать обострение хронических болезней у пожилых людей.
Общество
Хабаровский губернатор просит открыть небо для вывоза из Кореи россиян
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил руководству рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете письмо с просьбой открыть небо для вывоза из транзитной зоны в Южной Корее 128 жителей Дальнего Востока.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Экономика
В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег
В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег Компании, занимающиеся вывозов отходов, предупреждают, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле.
Общество
Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции
Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Здоровье
Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне
Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Армия и оружие
Что в США говорят о российских военных планах на космос
По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News.
Общество
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Авто
Renault поддержит дилерскую сеть в России
Происшествия
В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Здоровье
Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Армия и оружие
Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером
Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.