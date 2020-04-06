с чего всё началось

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Футбол Медведева поучаствовала в челлендже Роналду A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.

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Экономика В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег В самоизоляции от россиян получают больше отходов и меньше денег Компании, занимающиеся вывозов отходов, предупреждают, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле.

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Здоровье В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Общество Названы 6 регионов России без коронавируса В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.