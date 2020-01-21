Американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае. По информации The New York Times, заболевший мужчина вернулся в штат Вашингтон из города Ухань в КНР.

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

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