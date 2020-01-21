Здоровье

News.ruNews.ruВ США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае. По информации The New York Times, заболевший мужчина вернулся в штат Вашингтон из города Ухань в КНР.
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NYT: В США зафиксирован первый случай заболевания опасной «китайской» пневмонией

Life.ru14:29

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Эхо Москвы16:04

В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Российская газета14:54

В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Коммерсантъ15:11

Коронавирус добрался до США

Вести.Ru14:24

NYT: в США выявлен первый случай заболевания опасным коронавирусом из КНР

Газета.Ru14:19

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Интерфакс14:39
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В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
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В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
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Лолита улетела на отдых в Израиль в компании нового спутника

Минувшую неделю артистка провела в Болгарии, где наслаждалась дачными хлопотами. А сегодня рано утром улетела на отдых в Израиль.
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Украина открыто высказывается против разведения сил на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это якобы «противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта».
Новостной фронт 15:23
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Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»

В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Матч ТВ 05:19
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В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Политика

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК 18:50
Общество

В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Известия 02:56
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Гаджеты

Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте

Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
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Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Брэд Питт рассказал журналистам об экстравагантном прозвище, которое ему дал Леонардо Ди Каприо.
ToDay News Ufa 18:59
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
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Игры

Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

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Политика

США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Известия 17:30
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Футбол

Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»

Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
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Авто

Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Автоновости дня 06:51
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Спорт

Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Sportbox.RU 11:01
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Накануне.Ru 18:46
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
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Общество

Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
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Экономика

Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
ТАСС 18:08
Авто

Datsun обновил в России седан on-DO

Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
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Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
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Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
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Эксперты "Российской газеты" провели собственное исследование, в ходе которого определили рейтинг лучших "десятилеток", которые можно купить по цене от 250 тысяч рублей.
Новые автомобили 19 января в 07:56
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