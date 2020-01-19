Общество
Телеканал RTVIВ США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США. Об этом 21 января сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Как пишет New York Times, заболевший недавно ездил в город Ухань.
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Происшествия
Новый тип коронавируса в Китае дошел до соседней с Благовещенском провинции
Новый тип коронавируса дошел до провинции Хэйлунцзян.
Политика
Назван состав нового правительства России
Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Политика
Максим Решетников назначен министром экономического развития
Министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сменил на посту Минэкономразвития Максима Орешкина.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Армия и оружие
Подводный флот России медленно умирает
В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Энергетика
РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Культура
Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу
На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила об изменившемся отношении к чужим детям
Российская скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак написала в социальной сети об изменившемся собственном отношении к чужим детям, звезда связала перемены с появлением первенца — сына Платона.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Технологии
Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американская корпорация Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят расплачиваться в магазинах с помощью скана ладони, пишет The Wall Street Journal.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Общество
Саудовского принца заподозрили во взломе телефона американского ультрабогача
Мобильный телефон главы американской компании Amazon, ультрабогача Джеффа Безоса оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправил ему сообщение с вредоносным файлом в WhatsApp.
Общество
Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»
В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.