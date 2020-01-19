Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США. Об этом 21 января сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Как пишет New York Times, заболевший недавно ездил в город Ухань.

В США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса

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