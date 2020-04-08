За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса. До этого максимальное число погибших было 4 апреля, когда от инфекции скончались 1344 человека.

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

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