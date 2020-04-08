Коронавирус
РИА НовостиВ США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса. До этого максимальное число погибших было 4 апреля, когда от инфекции скончались 1344 человека.
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Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
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Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018 года.
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Терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко назвала необходимые лекарства для хранения в домашней аптечке.
Общество
Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере
Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат заработную плату в одинарном, а не повышенном размере, однако повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками
"Барселона" намерена приобрести форварда "Ювентуса" Федерико Бернардески.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек
За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
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Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
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Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
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Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков
Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом
Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Общество
Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Предсказаны пики смертности от коронавируса в разных странах
Американские ученые рассчитали пики смертности первой волны пандемии коронавируса для различных стран, пишет Deutsche Welle.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Музыка
Певец Джон Прайн умер от коронавируса
Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Музыка
Андреа Бочелли даст концерт в пустом Миланском соборе
Итальянский певец Андреа Бочелли даст концерт духовной музыки в Миланском соборе 12 апреля 2020 года, в день католической Пасхи.
Кино
Netflix опубликовал трейлер боевика «Эвакуация»
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку
Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.