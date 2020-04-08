Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

87 фотоЕщё 2 видео
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса. До этого максимальное число погибших было 4 апреля, когда от инфекции скончались 1344 человека.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

BFM.ruвчера в 23:29

В США от коронавируса скончалось рекордное число пациентов

Газета.Ru02:46

США достигли рекордного числа смертей за сутки от COVID-19

Московский Комсомолец01:31

В США от коронавируса скончались более 1700 человек

REGNUM01:08

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

РИА Новости03:45

В США зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Вести.Ruвчера в 22:23

В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

ТАССвчера в 20:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Интерфакс 00:02
Биатлон

Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера

Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018 года.
REGNUM вчера в 16:39
Здоровье

Врач назвала необходимые лекарства для домашней аптечки

Терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко назвала необходимые лекарства для хранения в домашней аптечке.
RT на русском 04:29
Единоборства

Фергюсон: UFC — спорт для настоящих мужчин, а Хабиб — тряпка

РИА Новости 05:40
Общество

Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере

Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат заработную плату в одинарном, а не повышенном размере, однако повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.
ТАСС вчера в 06:20
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками

"Барселона" намерена приобрести форварда "Ювентуса" Федерико Бернардески.
Soccer.ru 03:32
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Карелинформ 04:11
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su 06 апреля в 02:45
Политика

Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков

Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Известия 01:25
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Общество

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:45
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Здоровье

Предсказаны пики смертности от коронавируса в разных странах

Американские ученые рассчитали пики смертности первой волны пандемии коронавируса для различных стран, пишет Deutsche Welle.
Live24 03:42
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Жертв коронавируса в Нью-Йорке планируют хоронить в парках

АМИТЕЛ 05:37
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Музыка

Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Газета.Ru 02:47
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Музыка

Андреа Бочелли даст концерт в пустом Миланском соборе

Итальянский певец Андреа Бочелли даст концерт духовной музыки в Миланском соборе 12 апреля 2020 года, в день католической Пасхи.
ИА InterMedia 02:38
Кино

Netflix опубликовал трейлер боевика «Эвакуация»

Экономика сегодня вчера в 21:17
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru вчера в 08:50
ещё по теме
Главное