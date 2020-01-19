Здоровье
ИнтерфаксВ США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
Пациента, который ранее ездил в город Ухань (КНР), госпитализировали с симптомами пневмонии после того, как в середине минувшей недели он вернулся в район Сиэтла. По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
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Политика
Новое правительство России сформировано
21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре Правительства страны и о назначениях.
Кино
Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе
Во время церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США журналисты издания Explore Entertainment выяснили, что Мартин Скорсезе готовится к съемкам следующего фильма, главные роли в котором исполнят названные выше актеры.
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Хоккей
Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером
Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
Политика
Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост
Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Политика
Правительство России усилили контролерами
В минувшую пятницу глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.
Культура
Петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро
Портрет был приобретен летом 2018 года. Работу заказали во время Петербургского международного экономического форума.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Политика
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Происшествия
Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Политика
Пушков сравнил украинских делегатов в ПАСЕ с агрессивными собаками
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил депутатов Верховной рады Украины с собаками после того, как в Киеве заявили о своих амбициях в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Политика
Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев
Новым главой Минкомсвязи РФ указом президента РФ назначен Максут Шадаев. Шадаев — вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Наука
В теломерах пожилых людей обнаружили аномалии
Сотрудники Университета Перуджи в Италии провели исследования, которые показали, что теломеры людей в возрасте начинают уменьшаться и более подвержены патологиям.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Политика
Украина открыто высказывается против разведения сил на Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это якобы «противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта».
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Здоровье
Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России
Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России Полковник Столярова обещала оказать материально-техническую помощь медучреждению.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.