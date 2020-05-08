с чего всё началось

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.

Политика Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».

Политика США назвали условие для продления договора СНВ Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times. 181

Здоровье Ученый раскрыл главную особенность коронавируса Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов рассказал о том, чем отличается коронавирусная инфекция от других заболеваний и почему ученые были сильно удивлены, увидев, как она протекает у некоторых зараженных. 4

Шоу-бизнес Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 16

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 142

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 135

Экономика Парикмахеров ждет массовое банкротство Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. 1

Авто Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.

Спорт IBU начал изучать информацию ВАДА о российских спортсменах 30 апреля ВАДА завершило расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории.

Хоккей Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.

Происшествия В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 462

Армия и оружие Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии. 3K

Политика МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами. 1

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 567