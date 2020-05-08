Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ США зафиксирован рекордный уровень безработицы

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
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