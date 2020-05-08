Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ США зафиксирован рекордный уровень безработицы

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.
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В США зафиксирована рекордная безработица

Lenta.ru12:25

Уровень безработицы в США за апрель обновил максимум 1940 года

Комсомольская правда11:40

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолец09:49

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАСС10:00

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомости09:16

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газета09:13

Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года

News.ru09:00
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

ТАСС вчера в 20:11
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Авто

ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

Автоновости дня 05:08
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Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости 14:07
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Экономика

Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса

Назван самый обедневший человек в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:02
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Происшествия

Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

РИА Новости 03:47
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Экономика

Белоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом

Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки.
РБК 13:15
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
6,1K
Футбол

ЦСКА представил символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей

Московский ЦСКА на своей странице в «Твиттере» представил символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей.
Чемпионат 14:01
Происшествия

На Урале проверяют выписку 90-летней пенсионерки с коронавирусом

В Свердловской области прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ, в которых говорилось выписке из больницы в Екатеринбурге 90-летней пенсионерки с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Московский Комсомолец 12:26
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
1,3K
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Общество

Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве

Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
630
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
186
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,6K
Общество

Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
128
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
908
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
6
Политика

Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению

Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
17
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
81
Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
90
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток

Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
3,2K
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
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