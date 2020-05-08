Общество
Политическая ЭкспертизаВ США зафиксирован рекордный уровень безработицы
Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
ТАСС вчера в 20:11
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Авто
ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня 05:08
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Экономика
Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса
Назван самый обедневший человек в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:02
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Экономика
Белоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом
Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки.
РБК 13:15
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
Футбол
ЦСКА представил символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей
Московский ЦСКА на своей странице в «Твиттере» представил символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей.
Чемпионат 14:01
Происшествия
На Урале проверяют выписку 90-летней пенсионерки с коронавирусом
В Свердловской области прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ, в которых говорилось выписке из больницы в Екатеринбурге 90-летней пенсионерки с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Московский Комсомолец 12:26
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Общество
Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве
Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Политика
Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению
Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток
Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15