Общество
Политическая ЭкспертизаВ США зафиксирован рекордный уровень безработицы
Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Авто
Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом
Автоновости дня 03:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском вчера в 05:29
Общество
Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом
Банк России проводит тестирование своих сотрудников на коронавирус, у около 100 человек заражение этим вирусом подтверждено.
ТАСС 09:06
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
Общество
В Москве умерли ещё 39 пациентов с коронавирусом
По последним данным, в целом по стране зарегистрировано 165 тысяч 929 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлены 10 тысяч 559 носителей инфекции.
Говорит Москва 06 мая в 14:37
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картина о буднях летчиков-истребителей вышла на большие экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых кинолент, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Будущее России. Национальные проекты 06 мая в 05:35
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Происшествия
В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
РИА Новости 10:21
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19
Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Футбол
«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе
Каталонцы пообещали игроку место в стартовом составе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sport.es.
Бомбардир.ру 12:59
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
NewInform 02:12
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Россиянам советуют носить с собой документы на жилье
Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Хоккей
СКА обменял Наиля Якупова в «Витязь»
МР7.ру 11:08
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток
Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
Хоккей
ИИХФ включила Малкина в символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте составила символическую пятерку сборной России (с учетом сборной СССР) всех времен.
Матч ТВ 08:22
Общество
Российские суды с 12 мая могут вернуться к работе
Российские суды приступят к работе с 12 мая в рамках объявленного в России режима самоизоляции, передают СМИ.
Экономика сегодня 08:25