Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

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