Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось
"Департамент здравоохранения штата Вашингтон подтверждает, что первая в США смерть от COVID-19 произошла на территории штата", - сообщается в Twitter департамента
.
РИА Новости13:10

Подробнее о событии

В США первый человек умер из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:22

В США впервые зафиксировали смерть от коронавируса

РИА Новости13:59

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Коммерсантъ13:38

В США умер первый человек от коронавируса

Газета.Ru13:32

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в США

Говорит Москва13:26

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

РБК13:24

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

Интерфакс14:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости вчера в 14:06
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Политика

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Российская газета 11:45
Происшествия

Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Российская газета 19:10
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
Общество

В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Коммерсантъ 20:46
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС 15:12
Общество

В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.
РИА Новости 19:35
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Общество

Новые законы вступили в силу в России с 1 марта

Целый ряд новых закон вступает в силу в России с 1 марта 2020 года.
Народные новости 20:11
Политика

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
ТАСС 16:19
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС 14:36
Политика

47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом

Новостной фронт 18:59
Общество

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Известия 16:01
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
РИА Новости 18:35
Политика

В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

Газета.Ru 14:24
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости 12:32
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 14:46
Спорт

Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти

РБК 09:11
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском 14:55
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова вчера в 23:50
Экономика

Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов

«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).
РБК вчера в 06:14
Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК 10:43
Транспорт

Водители дорогих автомобилей реже пропускают пешеходов

В результате оказалось, что с увеличением цены автомобиля на каждые 1000 долларов вероятность того, что он пропустит пешехода на переходе, снижалась на 3 процента.
Motor 08:00
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Политика

Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
РИА Новости 20:10
Здоровье

Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 27 февраля в 20:23
Общество

Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены

Специально для "Утра" подробный гороскоп на март 2020 года составил астролог, нумеролог Олег Персидский.
Утро.ru 27 февраля в 03:25
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное