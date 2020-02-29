Общество
КоммерсантъВ США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.
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с чего всё началось
"Департамент здравоохранения штата Вашингтон подтверждает, что первая в США смерть от COVID-19 произошла на территории штата", - сообщается в Twitter департамента.РИА Новости13:10
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