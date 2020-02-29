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КоммерсантъВ США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.
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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.
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Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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В Алеппо нашли брошенные террористами документы
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Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Организаторы нового музыкального шоу "Маска" на телеканале НТВ во время прямой трансляции "ВКонтакте" объявили состав жюри.
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«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
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На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Кино
Иранский режиссер получил главный приз 70-го Берлинского кинофестиваля
Кинофильм "Зла не существует" иранского режиссера Мохаммада Расулофа стал лауреатом 70-ого Берлинского кинофестиваля.
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G2 вышла в гранд-финал IEM Katowice 2020
G2 вышла в гранд-финал турнира, где встретится с победителем матча Astralis – NAVI.
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Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
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Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»
Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
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