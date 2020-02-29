Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это — первая смерть от вируса из Китая в Соединенных Штатах. Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.
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В штате Вашингтон объявлено ЧП из-за случая смерти от коронавируса

Интерфаксвчера в 19:50

В США умер первый человек от коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:32

В США зафиксировали первую смерть от COVID-19

RT на русскомвчера в 13:56

В США первый человек умер из-за заражения новым коронавирусом

ТАССвчера в 13:45

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:38

В США зафиксировали еще семь возможных случаев заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:09

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

РБКвчера в 13:24
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Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Бабкина признается, что с мужем видится нечасто. В своей роскошной квартире в центре Москвы она живет одна.
Экспресс газета 01:25
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.
РИА Новости вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Вечерняя Москва вчера в 14:33
Авто

В Европе УАЗ «Хантер» получил электромотор

ToDay News Ufa 28 февраля в 04:04
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости вчера в 05:56
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Политика

Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 19:44
Хоккей

СКА сыграет против «Витязя» в первом матче хоккейного Кубка Гагарина

Сегодня, 1 марта, питерский хоккейный клуб "СКА" проведёт свою первую встречу в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
Online47.ru 00:48
Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Известия вчера в 11:20
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Армия и оружие

В Алеппо нашли брошенные террористами документы

В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
Piter.tv 28 февраля в 02:53
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Культура

Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

Организаторы нового музыкального шоу "Маска" на телеканале НТВ во время прямой трансляции "ВКонтакте" объявили состав жюри.
Piter.tv 28 февраля в 08:06
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

Газета.Ru вчера в 16:12
Армия и оружие

Стали известны подробности ЧП, которое командование ВСУ пыталось скрыть: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su вчера в 07:01
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
РИА Новости 27 февраля в 16:32
Кино

Иранский режиссер получил главный приз 70-го Берлинского кинофестиваля

Кинофильм "Зла не существует" иранского режиссера Мохаммада Расулофа стал лауреатом 70-ого Берлинского кинофестиваля.
Народные новости 01:30
Гаджеты

Nvidia выпустила новые видеокарты с большим количеством ядер CUDA

МонаВиста вчера в 15:51
Киберспорт

G2 вышла в гранд-финал IEM Katowice 2020

G2 вышла в гранд-финал турнира, где встретится с победителем матча Astralis – NAVI.
Cyber.sports.ru вчера в 12:50
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

В Армении выявили первый случай коронавируса

В Армении выявлен первый случай коронавируса, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Интерфакс вчера в 20:52
Музыка

Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»

Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Культуромания вчера в 00:58
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском вчера в 07:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Газета.Ru вчера в 23:11
Здоровье

Онкологи назвали ранние симптомы рака легких

Онкологи из Британского фонда легких назвали ранние симптомы рака легких, призвав быть особенно внимательными к изменениям в организме курильщиков.
MedikForum.ru вчера в 14:57
Происшествия

В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

РБК вчера в 23:25
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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