Общество

Lenta.ruLenta.ruВ США закроют крупнейшую в мире тюрьму

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
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Власти Нью-Йорка потратят $8 млрд на закрытие тюрьмы

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В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму

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Власти Нью-Йорка закроют самую крупную в мире тюрьму

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Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
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В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
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В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
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В Челябинске учительница умерла во время школьного праздника

В рабочее время, во время выступления учеников на конкурсе художественного чтения, скончалась учительница начальных классов.
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Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Известия 16 октября в 16:25
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
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Пушков оценил действия Эрдогана, выбросившего письмо от Трампа

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Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
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Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

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На двоих жителей Курил напала медведица.
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Как предсказать увольнение Как пояснил Черток, кредитная организация с помощью искусственного интеллекта анализирует не только резюме соискателей.
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Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.
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Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
РБК 01:04
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