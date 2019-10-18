В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.

В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

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