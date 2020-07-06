Экономика
Аргументы и ФактыВ США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline
Проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыт в США из-за неопределенности с ценами, передает РИА Новости. Соответствующее заявление накануне сделали компании Dominion Energy и Duke Energy, являющиеся организаторами данного проекта.
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В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline
Газета.Ruвчера в 22:40
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Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Культура
Умер композитор Эннио Морриконе
Вести.Ru 03:09
Экономика
РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата
Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Коммерсантъ вчера в 10:12
Армия и оружие
Индия перебросила боевые вертолеты «Апач» в район конфликта с Китаем
Вооруженные силы Индии перебросили боевые вертолеты "Апач" в район пограничного конфликта с Китаем у озера Пангонг-Цо в регионе Ладакх.
ANNA-News вчера в 06:40
Транспорт
Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Воронежской области
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 04 июля в 11:43
Экономика
Сеть «Республика» оказалась на грани банкротства
Несколько издательств сообщили о том, что получили от ритейлера письма с предложением о снижении суммы долга под угрозой начала банкротства.
Моллы.Ru 03:05
Общество
Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Эхо Москвы вчера в 21:05
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Общество
ЕГЭ по русскому языку сдадут около 70 тысяч московских выпускников
ЕГЭ по русскому языку сдадут около 70 тысяч московских выпускников, сообщает пресс-служба департамента образования и науки города.
Моя Москва.онлайн 02:26
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 02.07.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 16:36
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском вчера в 06:20
Футбол
УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита»
Пресс-служба УЕФА отреагировала на досрочную победу петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 01:36
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было
Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович
Ранее в Сети появились слухи, что после развода со своей супругой Агатой Муцениеце Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.
iReactor 02:25
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада
Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
ФАН вчера в 12:57
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Корейский концерн Hyundai планирует в октябре текущего года внедрить на территории РФ новую схему реализации авто, благодаря которой у клиентов появится возможность покупать машины напрямую у изготовителя, то есть с завода "Хендэ Мотор СНГ", расположенного в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили 02:34
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирусом заразились 42 человека
Двое пациентов за сутки прошли лечение и побороли болезнь. Общее число выздоровевших — 1390 человек.
ИА 1-Line вчера в 00:43