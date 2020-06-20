с чего всё началось

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо». Решение принято компанией Dreyer's — «дочкой» швейцарской Nestle, пишет The Wall Street Journal. Там сообщили, что являются приверженцами расового равноправия, а термин «эскимо» является уничижительным для эскимосов.

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Общество Алекс Дзанарди находится в состоянии искусственной комы В бюллетене подтверждается, что он находится в искусственной коме, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, однако новая информация в том, что медики исключают повреждения внутренних органов.

Происшествия В Дераа при взрыве автобуса погибли двое сирийских военных Двое сирийских военных погибли, несколько ранены в результате подрыва автобуса боевиками на юге страны в провинции Дераа, передает в субботу радиостанция Sham FM.

Политика Путин призвал додавить коронавирус в регионах В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах. 11

Общество Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии. 904

Футбол «Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Агент Рами ответил на обвинения владельца «Сочи» Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, отреагировал на слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга в адрес игрока.

Политика Трамп отчитал главу Пентагона за отказ гордиться прогулкой с ним Президент США Дональд Трамп отчитал главу Пентагона Марка Эспера и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли за их негативный отзыв о совместной прогулке, сообщает Axios.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,2K

Футбол Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.

Происшествия В Твери правоохранители задержали «вора в законе» Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сотрудники полиции совместно с коллегами из СКР, ФСИН и ФСБ в одной из квартир Заволжском районе Твери задержали «вора в законе».

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 494

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. 73

Шоу-бизнес Сильно похудевший Басков поразил россиян Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. 20

Общество Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. 227