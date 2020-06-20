Общество
BFM.ruВ США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо». Решение принято компанией Dreyer's — «дочкой» швейцарской Nestle, пишет The Wall Street Journal. Там сообщили, что являются приверженцами расового равноправия, а термин «эскимо» является уничижительным для эскимосов.
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с чего всё началось
«Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это уничижительный термин»,— сказала руководителя отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес The Wall Street Journal.Коммерсантъ00:33
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Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
Общество
В Ростовской области откроют гостиницы, музеи и библиотеки
В документе отмечается, что возобновляется работа непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. метров, различные ярмарки, библиотеки, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
REGNUM 08:53
Общество
Алекс Дзанарди находится в состоянии искусственной комы
В бюллетене подтверждается, что он находится в искусственной коме, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, однако новая информация в том, что медики исключают повреждения внутренних органов.
F1news.ru 09:24
Происшествия
В Дераа при взрыве автобуса погибли двое сирийских военных
Двое сирийских военных погибли, несколько ранены в результате подрыва автобуса боевиками на юге страны в провинции Дераа, передает в субботу радиостанция Sham FM.
РИА Новости 08:59
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Политика
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах.
Российская газета 08:10
Общество
Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Мир новостей вчера в 04:24
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Футбол
Агент Рами ответил на обвинения владельца «Сочи»
Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, отреагировал на слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга в адрес игрока.
Евро-футбол.ру 06:32
Культура
В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Политика
Трамп отчитал главу Пентагона за отказ гордиться прогулкой с ним
Президент США Дональд Трамп отчитал главу Пентагона Марка Эспера и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли за их негативный отзыв о совместной прогулке, сообщает Axios.
Lenta.ru 09:41
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Игры
Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons
Vprognoze.ru 18 июня в 21:08
Происшествия
В Твери правоохранители задержали «вора в законе»
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сотрудники полиции совместно с коллегами из СКР, ФСИН и ФСБ в одной из квартир Заволжском районе Твери задержали «вора в законе».
Тверские ведомости 08:59
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
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Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Заворотнюк пошла на поправку: актриса может вернуться в кино
Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене.
ТВ Центр 07:27