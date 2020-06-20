с чего всё началось

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо». Решение принято компанией Dreyer's — «дочкой» швейцарской Nestle, пишет The Wall Street Journal. Там сообщили, что являются приверженцами расового равноправия, а термин «эскимо» является уничижительным для эскимосов.

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 38

Футбол Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит» В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 62

Общество В Тюменской области продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19. 8

Политика В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом. 4

Общество Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства. 4

Авто Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 51

Политика Неужели Маркс был прав? Б. Сандерс, который чуть было не стал кандидатом от демократов, по сути, уже предлагал американцам начать переход к социализму.

Общество В Подмосковье откроют все магазины В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса. 44

Футбол Агент Рами ответил владельцу «Сочи», обвинившему игрока во лжи Футбольный агент Рубен Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, прокомментировал заявление владельца сочинского клуба Бориса Ротенберга.

Футбол Нескольких фанатов «Спартака» задержали в Туле Нескольких фанатов московского "Спартака" задержали на входе на стадион в Туле перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Арсенала".