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Число безработных растёт на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. Напомним, за месяц, по данным Вашингтона, в стране за пособием по безработице обратились 10,4 млн человек.