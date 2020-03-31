Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
В США заметно выросла безработица
ИА Красная Весна
  • ИА Красная Весна
  • ФАН
  • Вести.Ru
  • ИноСМИ
  • ToDay News Ufa
  • Вестник Кавказа
  • Газета.Ru
  • Infox.ru
  • Sputnik Таджикистан
  • Телеканал 360°
  • 46ТВ
  • Pravda.Ru
  • Российская газета
  • Деловое.ТВ
  • Profinance.ru
Смотрите также
Число безработных растёт на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. Напомним, за месяц, по данным Вашингтона, в стране за пособием по безработице обратились 10,4 млн человек.В источнике
Оценить
98
80
Подробнее о событии
alt

Число безработных в США за неделю выросло на 6,6 млн человек. Это новый рекорд для Штатов

Телеканал 360° 13:53
alt

За две недели в США работы лишились 10 млн человек

Коммерсантъ 12:19
alt

За две недели 6,6 млн жителей США подали заявки на пособия по безработице

ТАСС 09:38
реклама
Главное