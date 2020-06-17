Энергетика
Газета.RuВ США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда
В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны. Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 млн баррелей.
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о второй волне коронавируса в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России достаточно рисков для второй волны коронавирусной инфекции осенью.
Москва 24 06:01
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеруTelegram.
Известия 08:05
Футбол
«Сочи» выступил против переноса матча с «Ростовом»
При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона.
Metaratings 06:48
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
Жара в Москве побила температурный рекорд 1975 года
Жара в Москве уже второй день подряд обновляет многолетние максимумы, 18 июня температура воздуха в столице побила температурный рекорд 1975 года.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
Общество
Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ
Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, а первые пройдут 3 июля.
Говорит Москва вчера в 09:55
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
Evo-rus.com 03:30
Экономика
Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на четверть
В свою очередь в пресс-службе ФНС "Известиям"заявили, что на время пандемии многие компании приостановили свою деятельность, в результате сократился объем работы и количество смен сотрудников, снизился объем стимулирующих выплат, что отразилось на размере налоговой базы.
Комсомольская правда 01:19
Космос
В NASA назвали возможный источник бензола на МКС
Инфорос 04:30
Политика
Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий
Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:22
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Технологии
«Евраз» будет отслеживать контакты сотрудников через приложение для профилактики COVID
Холдинг Евраз внедрил на своих предприятиях специальное мобильное приложение, отслеживающее контакты сотрудников между собой, чтобы вовремя предупредить их о риске заражения COVID-19.
Znak.com 07:04
Общество
Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать
В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Вести.Ru 00:45
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Происшествия
У претендента на пост президента Белоруссии Бабарико проходит обыск
В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили «Интерфаксу» в его штабе.
Коммерсантъ 06:13
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Происшествия
В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме
В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
Газета.Ru 08:13
Энергетика
«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки
Обращения возмутили «Газпром» в связи с тем, что права заявителей никак не могли быть затронуты закупкой.
Lenta.ru 05:19
Здоровье
680 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:35
Игры
Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat
В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Ferra вчера в 14:14
Религия
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Моя Москва.онлайн вчера в 11:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57