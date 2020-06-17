Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны. Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 млн баррелей.
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Запасы нефти в США обновили исторический рекорд

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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
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Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

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Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
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За последние сутки в России выявили 8248 новых случая коронавируса в 82 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу с COVID-19.Всего в России зарегистрировано 545458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости 16 июня в 03:31
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Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
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«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

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