Энергетика
Газета.RuВ США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда
В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны. Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 млн баррелей.
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Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Политика
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал про Тарковского
Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников станет режиссером и автором сценария мини-сериала о жизни советского кинорежиссера Андрея Тарковского, сообщает Variety.
Ведомости вчера в 09:59
Футбол
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перевез cемью в Казань
33-летний полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов перевез семью в Казань.
Татар-информ 03:43
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Армия и оружие
Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей
По сообщению РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в 2019 году возросло число коррупционных преступлений в военных структурах России на 11,3%, причиненный государству материальный ущерб составил 10,6 миллиарда рублей.
Военное дело 03:50
Футбол
Президент «Урала» назвал задачу в Кубке России
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поведал о задаче своего клуба в Кубке России сезона-2019/2020.
Евро-футбол.ру 03:42
Происшествия
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
РИА Новости 03:33
Общество
Штаб: претендент в президенты Белоруссии Бабарико не выходит на связь
Бизнес-партнер сына Бабарико Антон Мотолько на своей странице в Facebook написал, что ему стало известно о вызове Виктора и Эдуарда Бабарико в ДФР.
РИА Новости 03:48
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Коммерсантъ вчера в 15:32
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Общество
В Рособрнадзоре спрогнозировали влияние пандемии на результаты ЕГЭ
Во время дистанционного обучения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения и Рособрнадзор организовали онлайн-уроки, консультации специалистов, опубликовали варианты досрочного периода ЕГЭ, а также рекомендации по самостоятельной подготовке к экзамену.
Известия 04:00
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36
Экономика
Выпуск и обслуживание банковских карт могут стать платными
Изданию "Известия" в банках подтвердили, что субсидировать услуги и сервисы, скорее всего, придется за счет клиентов.
Вести.Ru 15 июня в 02:16
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Piter.tv 16 июня в 01:25
Космос
Частная российская компания инвестирует в разработку сверхлегкой ракеты
Группа российских частных инвесторов планирует разработать сверхлегкую ракету-носитель.
Ведомости 02:20
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Политика
Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных данных
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, когда опубликовал в своей книге сведения, которые не должен был разглашать.
РБК 01:28
Общество
В России за сутки выявили 8248 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявили 8248 новых случая коронавируса в 82 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу с COVID-19.Всего в России зарегистрировано 545458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости 16 июня в 03:31
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ
Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33