В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны. Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 млн баррелей.

В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

Технологии Дуров призвал бороться с Google и Apple Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. 50

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 3,8K

Происшествия В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 1

Политика «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. 19

Кино Кирилл Серебренников снимет сериал про Тарковского Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников станет режиссером и автором сценария мини-сериала о жизни советского кинорежиссера Андрея Тарковского, сообщает Variety. 28

Общество В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней. 940

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 401

Армия и оружие Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей По сообщению РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в 2019 году возросло число коррупционных преступлений в военных структурах России на 11,3%, причиненный государству материальный ущерб составил 10,6 миллиарда рублей.

Футбол Президент «Урала» назвал задачу в Кубке России Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поведал о задаче своего клуба в Кубке России сезона-2019/2020.

Происшествия В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский. 16

Общество Штаб: претендент в президенты Белоруссии Бабарико не выходит на связь Бизнес-партнер сына Бабарико Антон Мотолько на своей странице в Facebook написал, что ему стало известно о вызове Виктора и Эдуарда Бабарико в ДФР. 1

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 518

Общество Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев. 1,1K

Общество В Рособрнадзоре спрогнозировали влияние пандемии на результаты ЕГЭ Во время дистанционного обучения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения и Рособрнадзор организовали онлайн-уроки, консультации специалистов, опубликовали варианты досрочного периода ЕГЭ, а также рекомендации по самостоятельной подготовке к экзамену.

Общество В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 12

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 6

Политика Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных данных Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, когда опубликовал в своей книге сведения, которые не должен был разглашать.