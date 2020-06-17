Энергетика
Газета.RuВ США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда
В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны. Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Футбол
В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
Матч ТВ 11:39
Кино
В сети появился трейлер комедии «Палм-Спрингс»
Режиссером выступил Макс Барбаков, впервые снявший полнометражный фильм. Фильм выйдет на сервисе Hulu 10 июля.
REGNUM 08:16
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Общество
ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре
Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
РБК 11:32
Общество
В России спрос на туры в июне упал в 10 раз
Ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 07:53
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
Lenta.ru 06:20
Кино
Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Evo-rus.com вчера в 06:01
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ.
RT на русском 06:42
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Политика
Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис
Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
News.ru 07:52
Общество
Мишустин отменил советский приказ о меню в самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ времен СССР о меню на внутренних и международных авиарейсах.
НТВ 10:48
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Общество
В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико
Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
РИА Новости 12:11
Армия и оружие
Боевики ВСУ подтягивают к Донбассу «Точки-У»
Отнюдь, зафиксирована переброска к Донбассу тяжёлого вооружения боевиками ВСУ.
ИА Новороссия 11:43
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Общество
Аэропорт «Пулково» станет первой российской базой лоукостера Wizz Air
Один из крупнейших европейских лоукостеров – венгерская Wizz Air в сентябре 2020 г. откроет операционную базу в петербургском аэропорту «Пулково».
Ведомости 11:21