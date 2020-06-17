Энергетика
Газета.RuВ США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда
В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны. Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
Kinonews.ru вчера в 16:28
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Игры
Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery
Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями.
МИТ 16 июня в 05:31
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 7790 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии", - сказал агентству сенатор.
РИА Новости 03:01
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Общество
В России предложили снизить транспортный налог на 25%
Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.
REGNUM 02:27
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 16 июня в 07:30
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
Общество
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
Игры
Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
News.ru 02:29
Политика
Эксперт не исключил скорой отмены крымских санкций
Складывающиеся в Евросоюзе тенденции позволяют надеяться, что крымские санкции в скором времени могут отменить.
Известия 00:49
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости 16 июня в 00:44
Общество
Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания группы, которое прошло 10 июня, и его участников.
Ведомости вчера в 21:06
Армия и оружие
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
РИА Новости 16 июня в 20:36
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
Трамп и Минюст США потребовали приостановить публикацию книги Болтона
На предвыборную кампанию Дональда Трампа книга Болтона вряд ли окажет сильное воздействие.
Комсомольская правда вчера в 10:48
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Происшествия
В Японии расследуют появление НЛО в Мияги
Как сообщает в телеканал NHK, информация об НЛО, который появился над городом Сэндай, поступила в местную полицию.
RuNews24.ru 02:07
Футбол
Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Soccer.ru вчера в 11:35
Футбол
Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб
Discover24 вчера в 04:16