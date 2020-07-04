Коронавирус
КоммерсантъВ США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 55,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.
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США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497
Вести.Ruвчера в 23:10
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Потери ВСУ за июнь — 82 погибших и раненых: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
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Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет.
ТАСС 05:07
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Поправки в Конституцию России вступают в силу
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ТАСС вчера в 17:21
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Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
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Дни24 вчера в 03:45
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
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Например, при употреблении каждый день стакан листовой зелени даст эффект омоложения мозга, предотвратит возрастное снижение умственной активности.
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«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
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Врач рассказал о мошеннических схемах с коронавирусом
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Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
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Анджелина Джоли в первый раз показалась на публике после карантина
На днях жители Лос-Фелис, расположенного в пригороде Лос-Анджелеса, стали свидетелями первого за последние месяцы появления Анджелины Джоли на публике.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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