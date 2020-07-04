Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 55,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.
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В США снова побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

Интерфаксвчера в 23:41

В США снова зафиксирован рекорд заражений коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:53

В США обновился антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

Известиявчера в 23:05

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Коммерсантъвчера в 22:54

В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

RT на русскомвчера в 22:36

США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497

Вести.Ruвчера в 23:10

WP: в США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 21:24
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Политика

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
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Политика

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
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Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news вчера в 08:16
Единоборства

Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен

Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Общество

Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
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Общество

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
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Общество

В ПФР объяснили, почему родитель может не получить выплату на детей

Некоторые россияне столкнулись с тем, что выплата уже была проведена по другому заявлению — деньги получал родитель, который не живет с семьей и не занимается воспитанием ребенка.
Слово и Дело 04:18
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Общество

Синоптик объяснил появление «торнадо» в Подмосковье

Ранее в Сети появились фото, на которых был запечатлен якобы торнадо, который образовался в Орехово-Зуево.
Известия 04:41
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Футбол

Антон Миранчук рассказал о работе с Николичем

Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о работе с наставником "железнодорожников" Марко Николичем, передает Sport24.
Газета.Ru 03:37
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
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Футбол

Месси может воссоединиться с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Российская газета 04:46
Армия и оружие

Потери ВСУ за июнь — 82 погибших и раненых: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 09:21
Гаджеты

Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК

По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
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Происшествия

Под Томском горит деревянный храм XIX века

Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет.
ТАСС 05:07
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Политика

Поправки в Конституцию России вступают в силу

Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступают в силу с 4 июля.
ТАСС вчера в 17:21
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Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02 июля в 02:53
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Происшествия

92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

Пятьдесят четыре случая заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Пермском края, общее число выявленных инфицированных коронавирусом в регионе превысило 3,9 тысяч человек, 4 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 03:51
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Здоровье

Названы виды зелени, которые омолаживают и защищают от рака

Например, при употреблении каждый день стакан листовой зелени даст эффект омоложения мозга, предотвратит возрастное снижение умственной активности.
Алтайская правда 01:40
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Футбол

«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового

Советский спорт вчера в 10:55
Здоровье

Врач рассказал о мошеннических схемах с коронавирусом

По словам Гальперина, в некоторых больницах медики сталкивались с неприятными случаями, связанными с выплатой компенсаций.
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Экономика

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли в первый раз показалась на публике после карантина

На днях жители Лос-Фелис, расположенного в пригороде Лос-Анджелеса, стали свидетелями первого за последние месяцы появления Анджелины Джоли на публике.
7Дней.ру вчера в 05:30
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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