В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.

В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

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