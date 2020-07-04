Коронавирус
RT на русскомВ США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
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США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497
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