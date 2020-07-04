Коронавирус
КоммерсантъВ США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 55,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.
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США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497
Вести.Ruвчера в 23:10
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Газета.Ru вчера в 09:41
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Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
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Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
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Apple готовит к выпуску iMac на 10-ядерном процессоре Intel
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