Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 55,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.
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Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой

РИА Новости01:00

В США снова побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

Интерфаксвчера в 23:41

В США выявлено рекордное за сутки количество заразившихся COVID-19

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В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

RT на русскомвчера в 22:36

WP: в США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 21:24

США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497

Вести.Ruвчера в 23:10

Америку накрывает вторая волна пандемии

Expert.ruвчера в 07:23
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости вчера в 08:42
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Здоровье

За сутки в Костромской области выявили 20 заболевших коронавирусом

В Костромской области подтверждено 20 новых случаев заболевания COVID-19 - сообщает оперативный штаб.
k1news.ru вчера в 03:30
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
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Происшествия

Семья Захарова не стала комментировать отказ Ефремова признать вину

Известия вчера в 10:43
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Происшествия

В Норильске завершили второй этап ликвидации последствий ЧП

«Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершён сбором основной массы топливно-водяной смеси», — заявил представитель оперативных служб.
RT на русском 03:25
Общество

Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса

Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
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Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Известия вчера в 04:30
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Месси может в следующем году воссоединиться с Гвардиолой

Газета.Ru 00:45
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Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

NewInform 02 июля в 05:00
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Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
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Политика

Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Общество

В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 1,6 тыс. человек

За последние сутки было проведено 301 тыс. лабораторных исследований. По всему миру коронавирус выявили у 11 млн человек.
РБК 03:18
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
Известия 00:17
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
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«Ротор» планирует отказаться от участия в РПЛ

В пятницу, третьего июля, стало известно, что волгоградский "Ротор", ранее заработавший направо на то, чтобы начать новый сезон в высшем эшелоне российского футбола, может отказаться выступать в РПЛ.
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Самые безопасные места во время летней грозы перечислил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
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В Монголии выявили два случая бубонной чумы

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
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Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии

«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу.
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Долгосрочные симптомы COVID-19 обеспокоили ученых

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Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
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Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

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Около 19% от месячной нормы осадков выпало в Москве днем в пятницу

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В России расширили перечень пострадавших от эпидемии отраслей

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет список отраслей, пострадавших в результате действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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Американская компания Apple представит новые ПК iMac с процессорами от компании Intel.
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