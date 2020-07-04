Коронавирус
КоммерсантъВ США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 5,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.
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США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497
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Новый антирекорд прироста числа заболевших COVID-19 зафиксировали в США
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Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
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Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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