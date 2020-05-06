Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu). Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News.
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с чего всё началось
Учёный из университета Питтсбурга Бин Лю, стоявший на пороге важного открытия, связанного с новым коронавирусом, был найден мертвым в субботу, пишет People
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