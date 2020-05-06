с чего всё началось

В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu). Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News.

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Авто Рассекречен интерьер нового Haval H5 Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях. 5

Экономика Чем известен Дмитрий Босов 6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 33

Происшествия 97 нарушителей самоизоляции поймали в Новосибирской области 97 нарушителей режима самоизоляции выявлены в ходе полицейских рейдов с начала мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 22

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,2K

Игры Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.

Общество Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. 20

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 844

Происшествия Пожар на территории оптовой базы потушили в Южно-Сахалинске Сообщение о возгорании электрического щита на территории оптово-торговой базы на улице Украинской поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 6 мая в 09:45.

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Политика Польша откладывает президентские выборы Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.

Происшествия Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде США, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Политика Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.

Происшествия Баира Жамбалова сняли с поста вице-спикера Хурала Бурятии Вице-спикера Народного Хурала Бурятии и экс-руководителя бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года, лишили занимаемого поста. 21