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Новые Известия

В США затонули четыре лодки, участвующие в параде в поддержку Трампа

Отмечается, что еще несколько судов разбились о камни. В результате происшествия никто не пострадал. Как отмечает издание, озеро Трэвис - популярное водохранилище на реке Колорадо, которое часто используют для катания на лодках, для рыбалки и проведения других развлекательных мероприятий.В источнике
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Эхо Москвы

Несколько катеров затонули в Техасе во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа

Эхо Москвы02:33
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонуло несколько катеров

РБК19:00
ТАСС

В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

ТАССвчера в 16:58
Российская газета

Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

Российская газета18:26
РИА Новости

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

РИА Новости17:30
РЕН ТВ

В США на лодочном параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РЕН ТВ17:18
Московский Комсомолец

Катера затонули во время парада лодок в поддержку Трампа

Московский Комсомолец18:46

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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НАСА завершило создание зеркала для нового орбитального телескопа

Завершена подготовка основного зеркала для орбитального телескопа Nancy Grace Roman (иначе Roman), заявила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 5 сентября, сообщает ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 03:23
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