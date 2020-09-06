Отмечается, что еще несколько судов разбились о камни. В результате происшествия никто не пострадал. Как отмечает издание, озеро Трэвис - популярное водохранилище на реке Колорадо, которое часто используют для катания на лодках, для рыбалки и проведения других развлекательных мероприятий.