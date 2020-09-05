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В США затонули несколько лодок на параде в поддержку Трампа

Несколько лодок затонули во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа в американском штате Техас. Об этом на своей странице в Twitter сообщает офис местного шерифа.В источнике
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Газета.Ru

В инциденте с затонувшими на параде в поддержу Трампа лодками никто не пострадал

Газета.Ru20:21
Московский Комсомолец

Катера затонули во время парада лодок в поддержку Трампа

Московский Комсомолец18:46
РЕН ТВ

В США на лодочном параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РЕН ТВ17:18
Российская газета

Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

Российская газета18:26
РИА Новости

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

РИА Новости17:30
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РБК18:42
ТАСС

В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

ТАССвчера в 16:58

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новостивчера в 13:28
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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Гендиректор «СТС» сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Пятый канал, согласно высказыванию генерального директора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры проекта «Воронины» собирались продлить сериал на два сезона.
ToDay News Ufaвчера в 10:26
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В Хабаровске прошел девятый субботний митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска девятую субботу подряд вышли на несогласованный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали и уволили из-за обвинений в причастности к заказным убийствам.
Телеканал RTVIвчера в 03:50
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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