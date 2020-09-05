В США затонули несколько лодок на параде в поддержку Трампа
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Несколько лодок затонули во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа в американском штате Техас. Об этом на своей странице в Twitter сообщает офис местного шерифа.В источнике
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