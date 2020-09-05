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В США затонули несколько лодок на параде в поддержку Трампа

Несколько лодок затонули во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа в американском штате Техас. Об этом на своей странице в Twitter сообщает офис местного шерифа.В источнике
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Российская газета

Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

Российская газета18:26
Московский Комсомолец

Катера затонули во время парада лодок в поддержку Трампа

Московский Комсомолец18:46
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РБК18:42
Газета.Ru

В инциденте с затонувшими на параде в поддержу Трампа лодками никто не пострадал

Газета.Ru20:21
РИА Новости

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

РИА Новости17:30
РЕН ТВ

В США на лодочном параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РЕН ТВ17:18
ТАСС

В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

ТАССвчера в 16:58

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русскомвчера в 14:05
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О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24вчера в 02:39
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Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

В пятницу китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю.
РИА Новости23:15
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
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Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн.
REGNUM23:10
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Пропавшего мужчину ищут в Поронайском районе

5 сентября от ОМВД России по Поронайскому району в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что мужчина убыл для сбора дикоросов в район дачного поселка Елочки (7 км юго-восточнее села Леонидово) и по настоящее время не вернулся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.
Сахалин.Инфо22:18
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