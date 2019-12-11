Армия и оружие
Газета.RuВ США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить527
с чего всё началось
«Российское испытание DA-ASAT [противоспутниковых ракет прямого перехвата] представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут», — говорится в заявлении Джона Реймонда, опубликованном на сайте Космического командования США.Daily Storm00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Единоборства
Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом
ProstoProSport 02:39
Происшествия
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки в условиях введения в городе пропускного режима из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 02:10
Экономика
Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
РБК 01:54
Здоровье
Назван способ предотвратить осложнения со стороны легких при COVID-19
Доктор отметил, что у пациентов с острыми заболеваниями легких, почечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца низкий уровень EcSOD в организме.
Medical Note 01:46
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и КНР в ЕС
Брюссель, 16 апреля 2020, 08:25 — REGNUM Россия и Китай используют пандемию коронавируса для «агрессивной пропаганды» в отношении Евросоюза, говорится в проекте резолюции, внесённой на рассмотрение Европарламента.
REGNUM 01:25
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Политическая партия "Коммунисты России" потребовала прекратить показ сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.
Реальное время 02:28
Общество
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
ODDS.ru вчера в 12:39
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Политика
Горбачёв призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал все страны мира взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10—15% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:17
Экономика
Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
Наука
Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита
Ученые пришли к выводу, что изменения атмосферной циркуляции приполярных широт не просто усиливают таяние Гренландского ледяного щита, а приводят к рекордно быстрой потере ледяной массы.
N+1 вчера в 08:05
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM вчера в 07:13
Политика
Украина и ДНР обменялись пленными
В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru 14 апреля в 22:57
Происшествия
Водитель и пассажир пострадали в массовом ДТП под Липецком
Массовая авария произошла под Липецком около 16:30 на трассе Орел-Тамбов.
ГТРК Липецк 02:43
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
Соловьев ответил на предложение Уткина о поединке
Телеведущий Владимир Соловьев отказался от предложения видеоблогера Василия Уткина выяснить отношения в очном поединке.
Московский Комсомолец вчера в 07:07
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Общество
Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия вчера в 15:46
Общество
Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
Армия и оружие
Названы сроки возвращения в строй флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Флагман Черноморского флота - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" вернется в состав флота к 9 мая.
Военное обозрение 02:18
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Происшествия
Лишь у 15 зараженных мигрантов из хостела в Ленобласти есть симптомы
По словам чиновника, мобильный палаточный госпиталь был установлен на территории хостела не случайно.
REGNUM вчера в 06:47