с чего всё началось

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщает РИА "Новости".

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

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