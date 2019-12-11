Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
«Российское испытание DA-ASAT [противоспутниковых ракет прямого перехвата] представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут», — говорится
 в заявлении Джона Реймонда, опубликованном на сайте Космического командования США.
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