Политика
REGNUMВ США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
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с чего всё началось
Как отмечает издание, российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большее полное водоизмещение и вместимость.News.ru11:20
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Взгляд с Запада: Новый российский УДК скопирован с французского «Мистраля»
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