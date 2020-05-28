с чего всё началось

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Общество Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. 878

Технологии Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.

Политика Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию. 110

Здоровье Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. 97

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Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 611

Общество Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.

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Общество Сапожников и жители Читы открыли онлайн шествия в День города песней Песню и клип создали театр песни и танца «Забайкалье» при поддержке Администрации городского округа «Город Чита», комитета культуры администрации городского округа «Город Чита», Союза кинематографистов Забайкальского края.

Здоровье В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом Улан-Удэ, 29 мая 2020, 05:04 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1438, из них более половины зарегистрированы в Улан-Удэ. 110

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок» Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.

Происшествия В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 5