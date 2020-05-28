Политика

REGNUMREGNUMВ США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
Читать в источнике
Комментировать297
с чего всё началось
Как отмечает
 издание, российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большее полное водоизмещение и вместимость.
News.ru11:20

Подробнее о событии

В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Известия22:15

Россию обвинили в строительстве в Крыму «клонов» «Мистралей»

Взгляд.рувчера в 06:41

В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции

Lenta.ru09:25

Сравнивать неприлично: В России ответили на обвинения в плагиате «Мистралей»

Царьградвчера в 12:25

Взгляд с Запада: Новый российский УДК скопирован с французского «Мистраля»

Военное обозрениевчера в 08:01

Эксперт объяснил, почему Россия не собирается «красть» «Мистрали»

Газета.Ru14:28

Forbes (США): новый российский универсальный десантный корабль может показаться знакомым — особенно французам (Forbes)

ИноСМИ28 мая в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Происшествия

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

ИА Красная Весна 20:13
11
Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru 15:22
878
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
268
Технологии

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском 18:02
22
Наука

Самый распространенный организм в океане выращивает вирус в своем ДНК

Экономика сегодня 12:03
3
Политика

Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
110
Здоровье

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 вчера в 06:05
97
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
152
Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
10
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
611
Здоровье

Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии

При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 11:47
9
Общество

Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости 20:22
Здоровье

У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

Интерфакс 02:09
83
Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Общество

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru вчера в 08:23
26
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,3K
Общество

Сапожников и жители Читы открыли онлайн шествия в День города песней

Песню и клип создали театр песни и танца «Забайкалье» при поддержке Администрации городского округа «Город Чита», комитета культуры администрации городского округа «Город Чита», Союза кинематографистов Забайкальского края.
Чита.Ру 22:27
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,4K
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
84
Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 мая 2020, 05:04 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1438, из них более половины зарегистрированы в Улан-Удэ.
REGNUM 28 мая в 22:04
110
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.
News.ru 16:28
Общество

В США первый полет совершил самый большой в мире электросамолет

Первый полет совершил самый большой в мире гидроэлектросамолет Cessina Grand Caravan 208B, сообщает 28 мая портал AeroTEC.
ИА Красная Весна 14:25
1
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 8 июня

Губернатор подчеркнул, что сейчас Омская область постепенно выходит на плато, но если случится резкий подъем заболеваемости, то ограничения введут снова.
Город55.ру вчера в 11:56
72
Космос

Глава НАСА заранее допустил отмену старта Crew Dragon

Запуск космического корабля Crew Dragon может не состояться в эту субботу, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
Взгляд.ру 09:19
2
Происшествия

В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 22:34
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
5
Технологии

Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10

С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
RuNews24.ru вчера в 23:18
436
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
17
Киберспорт

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Универсальные десантные корабли типа «Мистраль»
Авианосец
Семейство (УДК) универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев. Относятся к кораблям 1-го ранга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное