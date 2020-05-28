с чего всё началось

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Кино Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события. 7

Игры Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня. 6

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 65

Общество 8 952 новых случая коронавируса выявлено в России За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.

Общество Пока что IKEA откроет только три российских магазина Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 74

Общество Якутский шаман признан опасным для себя и окружающих Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова. 488

Игры В GTA IV вернулись ранее удаленные радиостанции Как сообщили пользователи reddit, в игру Grand Theft Auto IV: Complete Edition вместе с обновлениями разработчик вернул радиостанции, которые ранее сам же и удалил. 3

Общество Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов. 1,2K

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 7,4K

Здоровье В Курской областной больнице проведут проверку после письма медиков В региональном комитете здравоохранения сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональное управление Роспотребнадзора и комитет в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку. 34

Авто Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов Внешность машины становится более агрессивной благодаря эффектным деталям в стиле туринговых болидов.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.

Политика Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля. 3,2K

Здоровье Ивановский регион готовится к пику коронавируса Артур Фокин на очередном брифинге по вопросам распространения COVID-19 отметил значительный рост числа заболевших в регионе. 1

Происшествия С уволенным по делу Джорджа Флойда полицейским разводится жена По словам адвоката жены Шовина, который был уволен из полиции за после гибели Флойда (полицейский фактически задушил человека при задержании), Келли Шовин очень переживает из-за случившегося. 5