Политика
REGNUMВ США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
Читать в источнике
Оценить147
с чего всё началось
Как отмечает издание, российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большие полное водоизмещение и вместимость.News.ru11:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Взгляд с Запада: Новый российский УДК скопирован с французского «Мистраля»
Военное обозрениевчера в 08:01
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Политика
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Происшествия
Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «Давно простила и отпустила в новую жизнь Петросяна»
В недавнем интервью изданию «Вечерняя Москва» Елена Степаненко в очередной раз коснулась темы развода с Евгением Петросяном.
МонаВиста 10:54
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Игры
Всё идёт по плану – создатели Dying Light 2 хотят удивить игроков новостью о дате релиза проекта
Городской портал Новый Нижний 09:00
Футбол
Мещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в Москву
Новым главным тренером команды станет Николич. "Все верно", - ответил Мещеряков по телефону на вопрос, прибыл ли Николич в Москву.
РИА Новости 11:17
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Культура
Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов
Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр вчера в 02:08
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Футбол
«Белшина» потерпела домашнее поражение в матче со «Славией»
Футболисты бобруйской «Белшины» на домашнем поле проиграли «Славии» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 11:49
Теннис
Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года
Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года по версии Forbes.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:02
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Политика
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37