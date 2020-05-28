Политика

REGNUMREGNUMВ США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
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с чего всё началось
Как отмечает
 издание, российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большие полное водоизмещение и вместимость.
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