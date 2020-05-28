с чего всё началось

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,4K

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 424

Политика МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. 906

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 839

Космос Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 748

Общество Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов. 283

Футбол Мещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в Москву Новым главным тренером команды станет Николич. "Все верно", - ответил Мещеряков по телефону на вопрос, прибыл ли Николич в Москву.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 580

Культура Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 34

Футбол «Белшина» потерпела домашнее поражение в матче со «Славией» Футболисты бобруйской «Белшины» на домашнем поле проиграли «Славии» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии.

Теннис Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года по версии Forbes.

Политика В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 3,2K

Общество Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell. 2