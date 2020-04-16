Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35

Су-35 пролетел на расстоянии не более 8 метров от воздушного судна США. Как заявили в американском ВМС, в результате такого маневра пилоты и экипаж самолета подверглись риску. Перехват произошел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
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с чего всё началось
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе
 шестого флота ВМС США.
Известиявчера в 18:52

Подробнее о событии

ВМС США рассказали о «небезопасной встрече» российского Су-35 с американским самолётом

Life.ruвчера в 18:24

В США заявили об «опасном» перехвате их самолета российским Су-35

Аргументы и Фактывчера в 19:23

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Известиявчера в 18:52

ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35

Московский Комсомолецвчера в 18:27

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Piter.tv05:09

ВМС США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

ФАНвчера в 18:21

ВМС США заявили об «опасном» перехвате своего самолета российским Су-35

РИА Новостивчера в 17:49
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
1,8K
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
29
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
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Общество

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
1K
Общество

В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом

Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
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Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Происшествия

В Саратове перед судом предстанет экс-министр с супругом

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области и ее супруга, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.
АиФ Саратов 08:27
10
Общество

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
17
Политика

Станцию метро «Пражская» предложили переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
1
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
201
Политика

Песков советует дождаться решения Путина по параду Победы

Президент России Владимир Путин объявит о решении по проведению парада Победы, нужно дождаться его.
ТАСС 06:46
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Политика

ЛНР и Киев завершили обмен пленными

RT на русском 06:23
Гаджеты

Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности

Тесты подтверждают, что чипсет производства Samsung далеко не так быстр и энергоэффективен, как Qualcomm Snapdragon 865, которым оснащаются устройства для американского рынка. neowin.net Пользователи Galaxy S20 с процессорами Exynos сообщают, что их устройства перегреваются уже через несколько минут после запуска требовательных игр или при длительном использовании камеры.
3DNews 13 апреля в 11:46
10
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Общество

В России за сутки умерло рекордное количество людей с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 03:58
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Общество

Япония ввела режим ЧС на всей территории

Вести.Ru 07:42
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Авто

АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
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Здоровье

В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты десять больниц

Полностью или частично на карантин по коронавирусу закрыты, помимо РКБ имени Куватова, еще три уфимские больницы: № 8, 21 и 22, а также ЦРБ Бирска и Октябрьского, две городские больницы Стерлитамака: № 1 и 2, стационары Салавата и Ишимбая.
Газета Республика Башкортостан вчера в 07:12
3
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
4,8K
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,5K
Происшествия

Полиция проверит видео задержания пенсионерки без пропуска в Москве

Известия 08:15
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Происшествия

В Дагестане неизвестный обстрелял сотрудников полиции

Мужчина обстрелял полицейских, которые хотели проверить его автомобиль в Дагестане, и был убит ответным огнем, сообщает пресс-служба МВД по республике на своём официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 06:47
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