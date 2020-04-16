с чего всё началось

Су-35 пролетел на расстоянии не более 8 метров от воздушного судна США. Как заявили в американском ВМС, в результате такого маневра пилоты и экипаж самолета подверглись риску. Перехват произошел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35

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