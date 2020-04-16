Армия и оружие
Газета.RuВ США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Су-35 пролетел на расстоянии не более 8 метров от воздушного судна США. Как заявили в американском ВМС, в результате такого маневра пилоты и экипаж самолета подверглись риску. Перехват произошел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
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с чего всё началось
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.Известиявчера в 18:52
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ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолецвчера в 18:27
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Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
Политика
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
РБК 05:26
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Келли Пике рассказала о расставании с Даниилом Квятом
Pravda.Ru 03:29
Здоровье
В Ярославле закрыли отделение гинекологии больницы Семашко
Из-за одной из пациенток закрыто гинекологическое отделение больницы Семашко в Ярославле.
Регион online 05:30
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Армия и оружие
РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага
Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
Политика
Медведев: ситуация в некоторых отраслях экономики напоминает коллапс
В некоторых отраслях российской экономики ситуация уже напоминает коллапс.
EastRussia 01:06
Происшествия
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
Политика
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
Политика
ДНР и Украина обменялись пленными
Коммерсантъ 02:56
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Экономика
ВТБ отменил требование по зарплатному проекту для кредитов под 0%
ВТБ отменил требования наличия зарплатного проекта при обращении за кредитом "под ноль" на выплату работникам зарплаты, а также увеличил сроки кредитования по этой программе с 6 месяцев до 1 года: в первый шестимесячный период ставка составляет 0%, в оставшийся период - 4%. Об этом сообщает банк.
Российская газета 03:28
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Игры
Телевизионная адаптация Myst сдвинулась с мёртвой точки — у сериала появился сценарист
3DNews 04:54
Здоровье
В Чувашии официально подтверждены 126 случаев заражения коронавирусом
По словам Степанова, в 40% случаев вирус подтвердился у тех, кто приехал в республику из других регионов.
Чебоксары 24 05:20
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:20
Здоровье
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
Здоровье
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус, большая часть инфицированных - жители краевого центра.
ИА Запад24 03:44
Энергетика
Саудовская Аравия отвергла обвинения в продолжении нефтяной войны
Напомним, ранее информационное агентство Reuters сообщило, что Saudi Aramco предоставило отсрочку по платежам за поставленную нефть по крайней мере четырем нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11