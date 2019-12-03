США не достигли своих основных целей — уход с Украины — санкциями против России, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл. Вместе с тем, существует эффект сдерживания, добавил он.

В США заявили, что не достигли главных целей санкциями против России

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