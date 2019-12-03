Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ США заявили, что не достигли главных целей санкциями против России

США не достигли своих основных целей — уход с Украины — санкциями против России, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл. Вместе с тем, существует эффект сдерживания, добавил он.
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Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России

Интерфакс12:02

Сенатор-республиканец США назвал нереалистичными условия снятия с России санкций

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В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций

Газета.Ru11:51

Госдеп признал, что не достиг целей санкциями против РФ

ФАН13:00

В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

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Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России

RT на русском12:23

США признали неэффективность антироссийских санкций

Взгляд.ру11:37
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
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Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 13:34
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Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на Кубок Первого канала.
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Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
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В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
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Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
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Спорт

МОК примет решение по России только после заключения WADA

Ситуация прояснится только после того, как свое заключение представит исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет 9 декабря.
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Здоровье

Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам

Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
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Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
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Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
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Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

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Авто

Кроссовер Geely Coolray с начинкой Volvo едет в Россию

Напомним, кроссовер построен на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной Geely для компактных моделей.
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Футбол

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Солистка Artik&Asti выходит замуж

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Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
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Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Общество

Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству

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Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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В октябре заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года.
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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