Политика

RT на русскомRT на русскомВ США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
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с чего всё началось

В Госдепе заявили, что США удалось замедлить строительство «Северного потока - 2»

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