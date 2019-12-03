Политика
RT на русскомВ США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты используют дипломатические средства для того, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2", но им удалось лишь добиться замедления данного процесса.ТАСС12:30
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Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Происшествия
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Космос
Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
С 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки
С 1 января 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Общество
Москва улучшила позиции в мировом рейтинге качества образования
По результатам очередного раунда сравнительных исследований качества школьного образования в разных странах мира Международной программы PISA московские школы улучшили результаты по всем направлениям.
Хоккей
Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд
Второй раз в карьере матч НХЛ в основном составе начнет голкипер Крис Дриджер. Россиянин остается на скамейке второй матч подряд.
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной
Общество
ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции
Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.
Политика
Макрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы
Французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Экономика
Минсельхоз предложил ограничить госзакупки импортных томатов и огурцов
Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных огурцов и помидоров для государственных и муниципальных учреждений.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Футбол
Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, что после ухода из стана «железнодорожников» в сборную России в 2005 году Юрий Сёмин хотел видеть его в российской национальной команде.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Авто
С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Происшествия
Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего
В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Единоборства
Олимпийский чемпион обвинил в трусости Александра Емельяненко
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался от поединка по правилам смешанных единоборств (MMA) с Александром Емельяненко, передает ТАСС.