Политика
Взгляд.руВ США заявили о дискуссиях по поводу расширения «нормандского формата»
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении «нормандского формата». «Идут дискуссии о попытках расширить его», – сказал Хейл на слушаниях в комитете по международным делам сената США, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Во вторник Хейл заявил, что существуют дискуссии по поводу попыток расширить "нормандский формат". Он не уточнил, кто именно их ведет и идет ли речь о расширении формата за счет США.ТАССвчера в 12:29
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В МИДе ответили США на заявления о возможном расширении «нормандского формата»
Взгляд.рувчера в 12:36
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