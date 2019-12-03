Во вторник Хейл заявил, что существуют дискуссии по поводу попыток расширить "нормандский формат". Он не уточнил, кто именно их ведет и идет ли речь о расширении формата за счет США.

с чего всё началось

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении «нормандского формата». «Идут дискуссии о попытках расширить его», – сказал Хейл на слушаниях в комитете по международным делам сената США, передает РИА «Новости».

В США заявили о дискуссиях по поводу расширения «нормандского формата»

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