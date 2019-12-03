Политика

REGNUMREGNUMГосдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам. «Идут дискуссии о попытках расширить его», — сказал Хейл.
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В США заявили, что идут дискуссии о расширении «нормандского формата»

РИА Новости11:15

В МИД РФ сообщили, что никакие дискуссии о расширении «нормандского формата» не ведутся

ТАСС12:29

В Госдепе рассказали о дискуссиях по расширению нормандского формата

RT на русском11:10

Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

REGNUM11:41

В МИД ответили США на заявления о возможном расширении «нормандского формата»

Взгляд.ру12:36

В МИД опровергли данные об обсуждении расширения «нормандского формата»

Газета.Ru12:51

Россия решила не обсуждать Донбасс с США

Lenta.ru13:12
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Политика

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Экономика

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Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
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