Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам. «Идут дискуссии о попытках расширить его», — сказал Хейл.

Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

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