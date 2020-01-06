Политика
ИзвестияВ США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном
Ранее 6 января в Евросоюзе заявили, что примут решение о возможном введении санкций против Ирана только после того, как МАГАТЭ оценит его действия в ядерной сфере. 5 января Тегеран отказался от последнего, ключевого ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Здоровье
Египетский врач назвал 10 продуктов для ощущения счастья
Египетский врач Ахмед Сабри представил вниманию 10 создающих ощущение счастья продуктов, которые могут помочь даже при проявлениях депрессии.
Армия и оружие
Американская коалиция выведет войска из Ирака
Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Авто
Названы способы зимой ускорить прогрев машины
Космос
Охота за гравитацией — китайцы испытали возможности «космической арфы»
Тестирование в космосе силовой установки на спутнике «Тяньцинь-1» для обнаружения гравитационных волн провели китайские исследователи 6 января, сообщает Синьхуа.
Технологии
Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit
Компания Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit.
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поздравила Линдеманна песней на немецком языке
В ходе передачи звезда исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке, посвятив ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Общество
В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников
В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Армия и оружие
Военные из России почтили память Сулеймани в посольстве Ирана в Сирии
Военные из России посетили посольство Ирана в Дамаске и передали траурный венок от Минобороны РФ.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Хоккей
Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной
Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
Футбол
Колыванов возглавил армянский «Арарат»
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Религия
Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
Шоу-бизнес
36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки
Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.