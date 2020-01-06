Политика

ИзвестияИзвестияВ США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Ранее 6 января в Евросоюзе заявили, что примут решение о возможном введении санкций против Ирана только после того, как МАГАТЭ оценит его действия в ядерной сфере. 5 января Тегеран отказался от последнего, ключевого ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг.
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В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать ядерную сделку с Ираном

REGNUM12:33

В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать новую ядерную сделку

RT на русском11:42

Трамп готов вести переговоры с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

ТАСС10:08

Трамп готов к диалогу с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

РЕН ТВ10:24

Трамп готов к переговорам с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

Газета.Ru10:20

В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Известия10:27
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Здоровье

Египетский врач назвал 10 продуктов для ощущения счастья

Египетский врач Ахмед Сабри представил вниманию 10 создающих ощущение счастья продуктов, которые могут помочь даже при проявлениях депрессии.
Актуальные Новости 00:12
Армия и оружие

Американская коалиция выведет войска из Ирака

Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака.
Lenta.ru 15:30
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Телеканал 360° 02:24
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

Уфимские Заметки 03 января в 08:20
Космос

Охота за гравитацией — китайцы испытали возможности «космической арфы»

Тестирование в космосе силовой установки на спутнике «Тяньцинь-1» для обнаружения гравитационных волн провели китайские исследователи 6 января, сообщает Синьхуа.
Красная весна 12:40
Технологии

Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit

Компания Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit.
N+1 03:09
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поздравила Линдеманна песней на немецком языке

В ходе передачи звезда исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке, посвятив ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
NewInform 02:28
Общество

В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников

В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
REGNUM 13:45
Общество

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:10
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Армия и оружие

Военные из России почтили память Сулеймани в посольстве Ирана в Сирии

Военные из России посетили посольство Ирана в Дамаске и передали траурный венок от Минобороны РФ.
Актуальные Новости 01:30
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Газета.Ru 03 января в 18:50
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru вчера в 08:54
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Хоккей

Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной

Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
Телеканал 360° 14:05
Футбол

Колыванов возглавил армянский «Арарат»

ProstoProSport 09:49
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Религия

Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
РИА Новости 13:33
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Шоу-бизнес

36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки

Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Вокруг ТВ 09:28
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Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
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