Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты, передает РИА "Новости". Он пояснил, что резервы США могут быть использованы в случае необходимости.

Трамп разрешил открыть резервы США после атак на объекты Эр-Рияда

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