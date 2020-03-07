Армия и оружие
RT на русскомВ США заявили о начале вывода войск из Афганистана
В Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана в рамках заключённого с членами радикального движения «Талибан»* соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.
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Как же уйти из Афгана: США хотят вывести войска из Исламской республики
Новостной фронт07 марта в 13:03
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